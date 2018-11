Hotman Paris Terbang ke London dan Italia Mencari Makan, Penggemar: Crazy Rich Indonesia Mah Gitu

TRIBUN-MEDAN.com-Hotman Paris Keliling Eropa Dua Minggu, Netizen Kaget Dengan Alasan Kepergiannya

Pengacara Hotman Paris Hutapea meninggalkan Indonesia pada Sabtu (10/11/2018).

Dirinya akan pergi selama dua minggu, meninggalkan segala aktivitasnya yang cukup padat di sini.

Melansir akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial, Hotman melakukan penerbangan pagi hari sekitar pukul 5.00 subuh dan menggunakan First Class maskapai penerbangan Singapore Airlines.

Sebelum take off, Hotman menyempatkan diri bercengkrama dengan beberapa petugas Check in Counter Singapore Airlines.

Hotman tampil cukup sederhana dengan kemeja coklat dan celana hitam. Ia tampak begitu akrab dengan petugas maskapai penerbangan.

Hotman tidak memberitahu dengan jelas alasan kepergiannya, tapi dalam video yang diunggah di akun instagramnya, Hotman sempat mengatakan ingin mencari makan.

Dia sedang duduk sambil memvideokan kondisi dalam kabin kelas 1 pesawat.

“Sq sabtu jam 5.30 subuh tgl 10 nov 2018 menuju London”, tulisnya dalam kolom keterangan.

“Menuju London. Sampai ketemu dua minggu lagi,” kata Hotman.