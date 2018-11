Operator SPBU Singapore Station Kenakan Busana Bertemakan Perjuangan Layani Pelanggan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Puluhan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Singapore Station Adam Malik mengenakan busana bertemakan perjuangan saat melayani konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November.

General Manager Pertamina MOR I, Agustinus Santanu Basuki, mengatakan, hal tersebut dilakukan agar para konsumen bisa meneladani jasa perjuangan para pahlawan kemerdekaan.

“Aktivitas Hari Pahlawan ini dilaksanakan guna mengapresiasi konsumen setia Pertamina. Sebagai bentuk apresiasi terhadap konsumen setia kami, pimpinan tertinggi Pertamina di unit operasi akan turun langsung untuk menyapa konsumen di SPBU terpilih,” ujarnya saat ditemui seusai memberikan apresiasi kepada konsumen, Sabtu (10/11/2018).

Ia menjelaskan, sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, Pertamina MOR I telah mempersiapkan merchandise untuk dibagikan kepada pelanggan setia Perta dan Dex Series yang beruntung.

“Kemudian juga ada apresiasi untuk konsumen berupa joint promo diskon 50 persen untuk Pertamax Turbo dengan menggunakan BCA,” jelasnya.

Ia menuturkan, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Regional (MOR) I kembali memberikan apresiasi kepada konsumen setia produk Pertamax Series dan Dex Series.

“Konsumen beruntung yang melakukan pengisian bahan bakar akan mendapatkan merchandise menarik serta potongan harga 50 persen bagi konsumen Pertamax Turbo yang bertansaksi di SPBU Singapore Station Adam Malik dan Katamso Medan menggunakan Kartu Kredit dari BCA,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Pertamina MOR I juga memberikan Apresiasi kepada SPBU Singapore Station yang mampu memperoleh penghargaan Best Of The Best SPBU Pasti Prima Nasional 2018.

“Penghargaan ini berhasil diraih oleh SPBU Singapore Station dengan menyisihkan ratusan SPBU Pasti Prima lainnya dan Ribuan SPBU Pasti Pas,” katanya.

(pra/tribun-medan.com)