Radea Siddiq Ajak Mahasiswa Sumbangkan Rejeki untuk Palu dan Donggala

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Setiap tanggal 10 November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pejuang kemerdekaan.

Setiap orang maupun kelompok punya cara tersendiri untuk memperingatinya. Termasuk dari PKUP Human Initiative.

Peringati Hari Pahlawan, PKPU Human Initiative mengadakan National Heroes Day bertajuk We Care We Share For Palu dan Donggala, Sabtu (10/11/2018).

Bekerja sama dengan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) acara ini diadakan di Aula Fakultas Farmasi Lantai II Jalan Tri Dharma, Universitas Sumatera Utara.

"Pahlawan adalah orang yang bejuang. Seorang muslim patutlah menjadi pahlawan," ungkap Ketua Umum FSLDK Sumatera Utara Radea Siddiq.

Pahlawan tidak hanya pahlawan revolusi dan kemerdekaan. Kita sebagai masyarakat juga bisa menjadi pahlawan kebajikan bagi saudara kita yang tertimpa bencana.

Operator SPBU Singapore Station Kenakan Busana Bertemakan Perjuangan Layani Pelanggan

Terpanggil Bela Negara Usai Dengar Pidato Soekarno, Veteran hanya Bisa Bersyukur Tinggal di Gubuk

Batal Nikahi Pramugari, Ratap Tangis Kekasih & Ibunda Mery Yulianda Bikin Haru Peluk Peti Jenazah

Beberapa kejadian di Lombok, Palu serta Mandina menjadi refleksi untuk menjadi pahlawan, tambahnya.

Dihadiri oleh mayoritas mahasiswa, mereka diharapkan menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk membantu.

Hotman Paris Terbang ke London dan Italia Mencari Makan, Penggemar: Crazy Rich Indonesia Mah Gitu

Buronan Rp 105 Miliar Sempat Hadiri Resepsi Pernikahan Anak Pejabat Deliserdang

Ratusan Berkas Murid Yayasan Perguruan Era Utama Terbakar, Api Diduga Berasal dari Korsleting

"Sama-sama kita hidupkan melalui momentum hari pahlawan hari ini. Tularkan kepahlawanan kepada keluarga, saudara dan sahabat," pungkas Radea.

Acara National Heroes Day ini turut dimeriahkan oleh komika Hifdzi Khoir, Ustaz Surianda Lubis, penyanyi Uje Bara, Maidany serta Shoufatul Fata.

Jenazah Korban Lion Air JT610, Capt Muas Effendi Nasution Tiba di Bandara Kualanamu

Alumni SMAN 2 Padangsidimpuan Berangkatkan Jenazah Capt Muas Effendi Nasution dari Jakarta

Capt Muas Effendi Terkenal Dermawan, Kerap jadi Donatur Setiap Acara

PKPU Human Initiative adalah lembaga sosial peduli lingkungan dan sisi kemanusiaan. Didirikan sejak 1999, PKPU secara konsisten memberikan solusi dalam bentuk kepedulian di Indonesia serta luar negeri.

Korban Pesawat Lion Air JT 610 Capt Muas Efendi Dimakamkan, Egin Nasution: Ayahku Pahlawanku

Korban Pesawat Lion Air JT 610 Capt Muas Efendi Dimakamkan, Egin Nasution: Ayahku Pahlawanku

Mardiana Harahap Peluk Peti Jenazah Capt Muas Effendi Nasution

(cr17/tribun-medan.com)