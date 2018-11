Momentum Hari Pahlawan, LP Anak Harapkan Dukungan Pemerintah untuk Isi Kemerdekaan

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menyambut hari pahlawan, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan melaksanakan kegiatan The Gathering Of Heroes. Acara tersebut dilaksanakan serentak seluruh divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham se- Indonesia.

Acara yang dipimpin Kalapas Khusus Anak Sardiaman Purba dalam amanatnya mengajak segala lapisan jajaran lapas menghargai dan membina anak-anak binaan dengan nilai-nilai Hak Azasi Manusia.

"Mari kita semangat bekerja, kerja, kerja dengan semangat kerja kita menghargai Perjuangan Pahlawan kita, Menjunjung Nilai HAM khususnya Anak didik pemasyarakatan, jika kita tidak bekerja baik artinya kita tidak menghargai jasa Para Pahlawan dan sia-sia apa yang telah mereka perjuangkan," ucap Sardiaman dalam sambutannya.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya," tegasnya.

Menyambung pernyataan Kalapas, Kasubsi Bimkemas LPKA Kelas I Medan Evan sembiring selaku Koordinator acara The Gathering Of Heroes Hari Pahlawan mengatakan semangat Pahlawan harus diwujudkan dalam jajaran. Imbuhnya, Pembinaan Lpka kelas I Medan kini sudah sesuai Undang undang No 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri hukum dan Ham No 3 Tahun 2018.

"Kegiatan seperti Pramuka, Mesjid, Gereja, Olahraga, khususnya Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat tidak ada pungli. mereka sudah susah jangan kita minta lagi uang mereka alias pungli," ucap Evan

Evan menuturkan pembinaan terhadap anak-anak sudah berjalan baik dan harapannya agar Pemprov Sumut melalui Dinas Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Tokoh tokoh Anak, dan Pemerhati Anak mau ikut serta mendukung Pembinaan Di Lpka kelas I Medan.

"kelak mereka setelah menjalani hukuman atau bebas. mereka akan sekolah dan bekerja mewujudkan cita cita mereka. kembali ke masyarakat. karena Anak Adalah Generasi Bangsa. Merdeka merdeka Merdeka," tutupnya pada acara yang dihelat Minggu (11/11/2018) siang.

Dalam memeriahkan hari pahlawan yang sakral tersebut, turut hadir anak-anak binaan dengan seragam kebesaran Pramuka, dengan alunan nyanyian pahlawan

Suasana bertambah haru tatkala seorang anak warga binaan membacakan puisi pahlawan sebagai bentuk semangat mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan pendahulu.

