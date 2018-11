Personel SID Bilang Via Vallen Tak Pernah Minta Izin dan Merendahkan Lagu Sunset di Tanah Anarki

TRIBUN-MEDAN.com-Pemain drum grup band asal Bali, Superman Is Dead atau SID, Jerinx mengatakan bahwa pedangdut Via Vallen tidak pernah meminta izin saat membawakan lagu SID bertajuk " Sunset di Tanah Anarki".

Hal itu dikatakan Jerinx dalam akun Twitternya, @JRX_SID yang dikutip Kompas.com, Minggu (11/11/2018).

"Ngefans tapi sama sekali ga pernah minta ijin bawain lagu SID. Dan lagu ini pesannya besar," kata Jerinx.

Tak hanya itu, Jerinx bahkan menyebutkan, Via merendahkan lagu tersebut. Menurut dia, lagu "Sunset di Tanah Anarki" mempunyai peran penting dari kesuksesan yang diraih Via selama ini.

"Vallen paham gak apa yg ia nyanyikan? Ini bukan ttg nominal. She's DEGRADING the meaning of the song," sambung Jerinx.

"Tanpa Sunset di Tanah Anarki, Vallen ga akan ada di posisinya saat ini," ujarnya.

Hingga saat ini, Kompas.com masih mencoba menghubungi pihak Via Vallen, untuk meminta tanggapan terkait hal tersebut.

"Sunset di Tanah Anarki" merupakan lagu dari album SID yang berjudul sama dan dirilis pada 2013. (Kompas.com/Ira Gita Natalia Sembiring)