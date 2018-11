Hadir dalam Premiere Film Suzzanna: Bernapas Dalam Kubur, Penampilan Luna Maya Curi Perhatian

Luna Maya mengenakan riasan smokey eyes yang membuat matanya terlihat intens. Tak hanya itu, rambut Luna yang biasanya lurus dan tergerai pun ditata sedemikian rupa sehingga nampak bergelombang.

TRIBUN-MEDAN.com - Pemeran tokoh Suzzanna, Luna Maya, hadir di gala premier Suzzanna: Bernapas dalam Kubur pada Sabtu (12/11/2018).

Sang stylish pun membeberkan penampilan Luna Maya di acara premier ini.

Riasan smokey eyes dipilih agar matanya terbuka secara natural dan terlihat kuat serta gelap.

Sementara itu, rambutnya dibuat bergelombang agar terlihat seperti Ratu Horor, Suzzanna.

Kuku Luna pun tak luput dari perhatian.

Warna biru es hologram dipilih untuk mewarnai kuku Luna yang dibentuk dalam gaya almond sehingga menimbulkan kesan seram yang stylish.

I’m a big fan of #suzzanna and when I got the chance to style @lunamaya for the premiere of @suzzanna_movie my ideas run wild..

I want the perfect look that portrays the legendary Indonesian horror queen..

With #lunamaya and the glam squad makeup @andychunmakeup hair @kieferlippens and nails @studiok.id we created the smokey eyes that makes Luna’s natural eye color pop but intense enough that she can look strong yet dark..

For the hair we wanted big wavy hair like back in the days as it is Suzzanna trademark to create that extra drama