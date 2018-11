Beredar Video Personel SID Nyanyikan Lagu Via Vallen seusai Si Pedangdut Dihina Jerinx SID

Dalam rekaman video, tampak para personel Superman is Dead / SID berjoget-joget di depan layar TV dan ikut menyanyikan lagu Sayang Via Vallen.

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah heboh Via Vallen dikomplain Superman Is Dead/ SID gara-gara lagu Sunset di Tanah Anarki, kini beredar video SID nyanyi lagu Sayang -nya Via Vallen .

Dalam rekaman video, tampak para personel Superman is Dead / SID berjoget-joget di depan layar TV.

Pantauan TribunStyle.com, beredarnya video ini di Youtube sempat membuat warganet heboh.

Via Vallen. Ada yang menyebut ternyata para personel SID sendiri sebenarnya penggemar

"Hwakakakakakakkkkk....

Owalahhh, ternyata asline Superman Is Dead iki anggotane Vyanisty tohhh..???

Owalahhh....Yooo..yoooo.... Sekedar tau lahh... " komentar akun @Q'agenx di Youtube.

"Lha ini apa??wah jngan2 sid suka vv tpi di tolak hahahahahahahah.

Alon2 ae gank," sahut akun @japraxonly.

Superman Is Dead pun merespon soal video tersebut. Apa katanya?

Cerita berawal dari pedangdut Via Vallen akhirnya angkat bicara terkait pernyataan drummer band SID (Superman Is Dead), Jerinx, yang menyebutkan bahwa ia menyanyikan lagu band itu, ' Sunset di Tanah Anarki ' (SDTA) tanpa izin.

Pedangdut Via Vallen akhirnya memberi komentar tentang tudingan drummer Superman is Dead, Jerinx, bahwa ia menyanyikan lagu Sunset di Tanah Anarki, tanpa izin.

Via menjawab tudingan itu melalui akun Instagram-nya, @viavallen, Senin (12/11/2018).