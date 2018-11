Gara-gara Hal Ini Gerald Hasibuan Nekat Bakar Diri dan Mantan Kekasih di Rumah Kos

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Seorang pemuda nekat membakar mantan pacarnya karena tidak mau diajak balikan, Minggu (11/11/2018) malam.

Kini sang mantan tersebut, terbaring di Rumah Sakit Bhayangkara dengan luka bakar yang cukup parah.

Korban IS, langsung dilarikan ke RS Columbia Medan untuk mendapatkan perawatan intensif, akibat luka bakar tersebut. Sedangkan mantan kekasih alias pelaku di rawat di RS Bhayangkara TK II Medan.

Karumkit RS Bhayangkara TK II Medan, Kombes dr A Nyoman Eddy Purnama Wirawan DFM, SpF saat dikonfirmasi membenarkan bahwa adanya salah satu pelaku inisial Gerald Hasibuan yang berusaha membakar mantan kekasihnya pada Minggu (11/11/2018) yang dirawat.

"Ada, mengalami kondisinya luka bakar," kata Nyoman Eddy, Selasa (13/11/218).

Ditanya berapa persen kondisi luka bakar yang dialami, Karumkit RS Bhayangkara ini tidak menjelaskan secara terperinci, berapa persen luka bakar yang diderita pelaku.

"Berapa persennya, nanti dokter bedahnya yang menyampaikan," ujar Nyoman.

"Tapi yang pasti ada masuk kesini, kemudian dia sedang kita rawat," tutup Nyoman.

Sementara itu, Humas dari RS Columbia Asia, Novel saat dikonfirmasi tentang kondisi korban IS membenarkan bahwa IS, dirawat di rumah sakit tersebut.