Legenda Komik Marvel, Stan Lee Meninggal Dunia, Sutradara Avengers 4 Tuliskan Ucapan Belasungkawa

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka bagi para penggemar dunia komik setelah sosok Stan Lee, pencipta sekaligus legenda komik-komik Marvel dikabarkan meninggal dunia pada usia 95 tahun.

Dilasir Tribunwow.com dari E! Online, Selasa (13/11/2018), kabar duka tersebut dibagikan pertama kali oleh representatifnya yakni Dawn Miller melalui NBC News.

Bapaknya superhero Marvel ini merupakan pencipta karakter fenomenal seperti Captain Amerika, Spiderman, Hulk, Doctor Strange, Fantastic Four, Iron Man, Daredevil, Thor, X-men dan banyak karakter fiksi lainnya.

Pria yang lahir di New York City pada 28 Desember 1922 disebut berjuang melawan pneumonia.

Stan Lee dilantik ke dalam industri buku komik Will Eisner Award Hall of Fame pada tahun 1994 dan Jack Kirby Hall of Hall of Fame pada tahun 1995.

Lee juga tercatat menerima National Medal of Arts pada tahun 2008.

Kabar duka ini juga ikut ditanggapi oleh sutradara Avengers 4 yakni Russo Brothers.

Melalui akun ofisial Instagramnya, Joe dan Anthony Russo turut menuliskan pesan bela sungkawa untuk kepergian Stan Lee.

Dalam unggahan tersebut, ia menulis caption sebagai berikut:

Thank you for filling our childhoods with such joy. You will be dearly, dearly missed...

(Terima kasih karena telah mengisi masa-masa kecil kami dengan kebahagian, anda akan sangat, sangat dirindukan)

