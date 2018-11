Menilik Mewahnya Rumah Baru Ria Ricis yang Sedang Direnovasi, Ini Videonya

Video baru Ria Ricis menampilkan saat Ricis sedang house tour ke rumah barunya. Rumah Ria Ricis itu belum jadi secara total, tetapi kemewahan.

TRIBUN-MEDAN.com - Di dunia YouTube, ada beberapa nama yang menjadi pusat perhatian.

Indonesia sekarang pun memiliki tiga julukan khusus untuk tiga YouTuber besar yang memiliki jutaan subscriber.

Julukan tersebut diperuntukkan bagi The Queen of Youtube, The King of Youtube, dan The Father of Youtube.

Mengutip Tribun Style, julukan tersebut diberikan kepada ketiganya berdasarkan penilaian netizen sendiri di media sosial.

Penilaian tersebut memang masih bersifat subjektif.

Julukan tersebut ternyata diperuntukkan bagi mereka karena memiliki banyak pengikut.

Queen of Youtube dinobatkan kepada Ria Ricis.

King of Youtube saat ini disandang Atta Hallilintar.

Sedangkan Father of Youtube adalah Deddy Corbuzier.

YouTuber (Tribunnews.com)

Memang tak semua netizen setuju dengan julukan istimewa tersebut.