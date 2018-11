Viral Soal Penonton Film Ahok Vs Hanum Rais yang Ungkap Rahasianya, Hingga Tanggapan Kaesang

Film Ahok dan Hanum Rais hingga kini masih saja perbincangan netizen di media sosial. Sebab, film tentang Ahok yakni "A Man Called Ahok", dan film Hanum Rais yakni "Hanum & Rangga" itu tayang secara bersamaan di Bioskop, yakni tanggal 8 November 2018 kemarin.

////

TRIBUN-MEDAN.COM - Perbincangan mengenai film Ahok dan Hanum Rais ini berawal dari seorang netizen pemilik akun Twitter @Donihendarto memosting perbandingan jumlah penonton pada kedua film tersebut.

Ia menyandingkan jumlah penonton film Ahok dan Film Hanum Rais di bioskop XXI.

Ia memberi judul foto itu dengan kalimat Faith in The City Vs A Man Called Ahok.

Tampak di foto itu, film Hanum Rais yakni Faith in The City di Blok M Square XXI, terdapat 20 kursi berwarna merah.

Kemudian di bioskop Citiplaza Jatinegara XXI, kursi merahnya ada 6.

Sementara film A Man Called Ahok di bioskop yang sama, tampak lebih banyak kursi merah.

Film Hanum & Rangga dan Film Ahok (Twitter/@donihendarto)

Pemahaman akun @Donihendarto, kursi merah itu berarti kursi yang masih tersedia, alias tidak ada yang menempati.

Sementara kursi hijau, menurutnya merupakan kursi yang sudah banyak dipesan oleh penonton.