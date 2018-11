Davidy Salon and Café Berikan Diskon Khusus untuk Undangan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Davidy Salon and Café resmi melakukan grand opening, Sabtu (10/11/2018). Beragam promo menarikpun dihadirkan selama grand opening berlangsung, salah satunya adalah diskon khusus.

Owner Davidy Salon and Café, David, menuturkan, Davidy Salon and Café membagikan beberapa undangan dan khusus bagi penerima undangan tersebut bisa mendapatkan promo istimewa yaitu promo grand opening dari Davidy Salon and Café.

“Jadi diundang tersebut ada voucher diskon 50 persen yang bisa digunakan untuk cutting di Davidy Salon and Café,” tuturnya, Sabtu (10/11/2018).

Ia menjelaskan, nantinya, Davidy Salon and Café juga akan rutin menghadirkan promo-promo menarik untuk masyarakat yang ingin melakukan perawatan untuk kecantikan rambutnya.

"Davidy Salon and Café mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan perawatan kecantikan rambutnya yang pastinya dengan menggunakan produk berkualitas namun juga bisa dimanjakan dengan beragam promo yang akan dihadirkan," jelasnya.