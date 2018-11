Davidy Salon and Cafe Gunakan Produk Berkualitas untuk Perawatan Rambut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Tempat yang nyaman dan juga layanan yang baik menjadi hal utama yang harus selalu dilakukan. Apalagi untuk usaha kecantikan seperti untuk perawatan kecantikan rambut.

Hal tersebutlah yang diadopsi Davidy Salon and Café. Beralamat di Jalan Mojopahit No 142 Medan, Davidy Salon and Café menawarkan beragam perawatan untuk rambut yang benar-benar berkualitas.

Berkualitas mulai dari tempat yang memang didesain senyaman mungkin, dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, serta menggunakan produk yang benar-benar berkualitas.

“Saat ini memang cukup banyak sekali layanan perawatan rambut mulai dari pewarnaan, pengguntingan dan lainnya. Di Davidy Salon and Café ada beberapa layanan perawatan rambut seperti yang lebih senang ke salon untuk treatment bisa dilakukan,” ujar Owner Davidy Salon and Café, David kepada Tribun, Sabtu (10/11/2018).

Ia menjelaskan, Davidy Salon and Café juga memiliki perawatan dengan menggunakan produk Milbon yang dapat benar-benar memberikan nutrisi pada rambut hanya dengan satu kali treatment.

“Perawatan dengan produk Milbon tersebut hasilnya sekitar 70 persen sudah bisa terlihat dalam satu kali treatment saja, karena memang menggunakan produk yang benar-benar kualitas sudah terbukti,” jelasnya.

Davidy Salon and Café (TRIBUN MEDAN/AYU)

Ia mengungkapkan, bagi yang senang memiliki rambut berwarna juga bisa melakukan pewarnaan rambut di Davidy Salon and Café yang juga menggunakan produk pewarna rambut yang berkualitas.

“Untuk pewarnaan atau colouring rambut, customer paling senang menggunakan produk buatan Jepang dengan pilihan beragam dan didominasi dengan warna-warna dingin. Tetapi ada juga produk seri Eropa yang menghadirkan warna-warna yang lebih hangat,” ungkapnya.

Ia menerangkan, selain bisa melakukan berbagai perawatan rambut, di Davidy Salon and Café juga menerima layanan untuk make up. Hampir semua make up yang sedang tren bisa dilakukan di Davidy Salon and Café.

“Kalau untuk saat ini make up yang banyak dilakukan adalah make up yang menggunakan gliter-gliter dan ada juga make up dekoratif,” terangnya.

Ia menuturkan, harga yang ditawarkan juga terjangkau dan tentunya menggunakan produk-produk yang juga berkualitas serta tentunya aman.

“Produk yang digunakan di Davidy Salon and Café mulai dari untuk rambut hingga make up dan lainnya adalah produk-produk impor dengan kualitas terbaik,” tuturnya.

Ia mengatakan, masih banyak lagi layanan perawatan untuk rambut yang bisa dilakukan di Davidy Salon and Café dan semuanya memang menggunakan produk-produk yang berkualitas sehingga membuat rambut menjadi sehat.(pra/tribun-medan.com)