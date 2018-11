Nikita Mirzani Pamer Foto USG Calon Bayinya, Ungkapkan Rasa Tak Sabar Bertemu Sang Buah Hati

Nikita Mirzani yang tengah mengurus perceraiannya dengan Dipo Latif merasa gembira dengan kehadiran calon buah hatinya.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Nikita Mirzani memperlihatkan dua foto hasil USG yang menunjukkan janin di dalam kandungannya.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut diunggah Nikita Mirzani melalui akun Instagram pribadinya @nikitamirzanimawardi17 pada Rabu (14/11/2018) malam.

Melalui keterangan foto, Nikita menyampaikan rasa syukurnya atas anugrah yang telah ia dapatkan melalui calon bayinya.

"Alone, by herself she build her own kingdom. Another greatest gift God could ever give me, My Son

(Sendirian, ia membangun kerajaannya sendiri. Anugerah terbesar lainnya yang Tuhan berikan kepada saya, Putraku),"

Nikita juga mengungkapkan bahwa dirinya akan menjalankan hidupnya dengan sebaik mungkin untuk dirinya dan orang-orang yang ia cintai, terutama anak-anaknya.

"I love my life however it is, and I tried my best to live the life I love, for me, and for my kids

(Namun saya mencintai hidup saya, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan yang saya cintai, untuk saya, dan untuk anak-anak saya),"

