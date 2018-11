Striker Chelsea jadi Green Goblin di Film Spider-Man Terbaru: Into the Spider-Verse

TRIBUN-MEDAN.com-Penyerang Chelsea, Olivier Giroud, akan meminjamkan suaranya untuk film Spider-Man terbaru, Spider-Man: Into the Spider-Verse, yang akan dirilis pada 12 Desember 2018 mendatang.

Olivier Giroud akan mengisi suara tokoh rival si manusia laba-laba, Green Goblin, untuk rilisan bahasa Prancis film tersebut.

Di Prancis, film Spider-Man: Into the Spider-Verse akan dirilis dengan judul Spider-Man: New Generation. Green Goblin bukan tokoh asing untuk penggemar komik dan film Spider-Man.

Di layar lebar, sosok yang bernama asli Norman Osborn tersebut diperankan oleh aktor Amerika Serikat, Willem Defoe, pada film Spider-Man yang rilis pada 2002 di bawah besutan sutradara Sam Raimi.

Olivier Giroud bukan satu-satunya pesepak bola yang menjadi pengisi suara film salah satu tokoh komik rekaan Stan Lee itu.

Bek Paris Saint-Germain, Presnel Kimbempe, akan mengisi suara karakter Scorpion untuk film yang sama.

Film Spider-Man: Into the Spider-Verse akan mengikuti kisah pemuda bernama Miles Morales yang kini mengemban alter ego sebagai Spider-Man.

Dia akan bekerja sama dengan para Spider-Man lain dari dimensi waktu yang berbeda untuk menaklukkan musuh-musuh mereka.

Green Goblin. (TRIBUN MEDAN/YOUTUBE)

Sebelum Giroud, kiper Jerman dan Bayern Muenchen, Manuel Neuer, pernah menjadi pengisi suara film Monsters' University untuk rilisan Jerman pada 2013. (*)

