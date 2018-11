Disebut Sebagai Perusak Rumah Tangga Nafa Urbach, Manohara Kapok Foto dengan Zack Lee

TRIBUN-MEDAN.com-Model Manohara Odelia Pinot mengaku kapok berfoto atau merekam video bersama aktor Zack Lee dan mantan istri Zack, Nafa Urbach.

Hal itu ia tuliskan dalam fitur Insta Story akun Instagram-nya, @manodelia.

"Not taking pics with either one of you... ane kapok @zackleelife77 @nafaurbach," tulis Manohara seperti dikutip Kompas.com, Jumat (16/11/2018).

Manohara merasa tak nyaman karena seorang warganet mengiriminya pesan atau direct message (DM) dengan kata-kata tak pantas dan menyebutnya sebagai perusak rumah tangga Zack Lee dan Nafa.

Bidik layar berisi hujatan warganet itu juga Manohara pajang dalam Insta Story-nya.

Di situ tampak pula jawaban Manohara yang mencoba menjelaskan bahwa ia berteman dengan Zack Lee maupun Nafa.

Sebagai bukti, ia mengirimkan fotonya bersama Nafa kepada warganet tersebut. "One should not jump to conclusions," tulis Manohara lagi.

Zack Lee dan Manohara (Instagram @manodelia dan @lambe_turah)

Sebelumnya, lewat Insta Story, Manohara membantah berpacaran dengan Zack Lee.

"Wow social media is insane. No, @zackleelife77 and I are NOT dating. Merci. Au revoir (Wow, media sosial edan. Tidak, @zackleelife77 dan saya TIDAK berpacaran. Terima kasih. Selamat Tinggal)," tulis Manohara seperti dikutip Kompas.com, Jumat (16/11/2018).

Isu tersebut muncul setelah Zack Lee mengunggah video kebersamaannya dengan Manohara dalam fitur Insta Story akun Instagram-nya @zackleelife77.

Dalam video, terlihat Zack Lee mendaratkan kecupan pada pipi kanan Manohara lalu mereka berdua tersenyum.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Manohara Kapok Berfoto dengan Zack Lee dan Nafa Urbach"