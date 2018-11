Kini Punya Tubuh Ramping, Nana Mirdad Tak Malu Akui Pernah Gemuk dan Posting Foto Lawasnya

TRIBUN-MEDAN.com - Nana Mirdad yang memiliki bentuk tubuh ramping dan diimpikan oleh kaum hawa juga pernah gemuk.

Istri Andrew White ini tak malu mengakuinya.

Nana bahkan mengunggah fotonya ketika masih gemuk dahulu.

Nana menunjukkan bentuk tubuhnya ketika masih gemuk setelah ditanyai seorang netter.

Lewat fitur Instagram 'Ask Me A Question', seorang netter menanyakan apakah Nana pernah gemuk atau tidak.

Instagram Story Nana Mirdad (Instagram/ nanamirdad_)

Nana pun menjawab pertanyaan tersebut dengan memosting kolase fotonya.

Nana menggabungkan dua fotonya dalam satu frame.

Di foto sebelah kiri, tampak Nana Mirdad dengan penampakan pipi yang tampak lebih chubby dan leher berkerut.

Sementara di sebelah kanan, tampak Nana dengan wajahnya yang tirus dan berbentuk V Shape.

Nana pun mengaku dia menyukai dua versi dirinya, baik yang dulu maupun yang sekarang.

'I loved myself back then and I love myself today.

What's changed is a lifestyle prefence.