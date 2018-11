Mau Punya Hidung Mancung tanpa Resiko, Kamu Bisa Tiru Cara yang Dilakukan Wanita Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Bagi kaum wanita, penampilan memang selalu jadi yang terutama. Dalam setiap kesempatan, wanita akan terus berusaha untuk memberikan penampilan terbaik.

Dan salah satu metode yang paling banyak digunakan untuk mendorong terwujudnya penampilan terbaik, adalah dengan operasi plastik. Tak heran, prosedur ini menjadi sangat populer bagi wanita.

Namun, seiring berkembangnya zaman mereka tentunya mencari cara yang lebih aman, namun tetap menunjang penampilan. Dan kali ini dengan bantuan parafin atau lilin. Lilin khusus ini memungkinkan mereka membentuk hidung mereka menjadi bentuk yang diinginkan.

Cara satu ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena di beberapa negara di Asia, lilin microcrystaline telah banyak digunakan, terutama di Cina.

Kebiasaan ini juga merambat menuju dunia barat, seiring dengan beredarnya video para penggemar make up yang memamerkan metode memancungkan hidung menggunakan lilin beredar di Instagram.

Video-video itu menunjukkan perempuan yang menggunakan potongan-potongan material yang mirip tanah liat di hidung mereka menjadi viral di jejaring sosial populer belakangan ini, membuat orang menggaruk-garuk kepala mereka.

Terlihat mudah memang, tapi untuk mendapatkan hasil hidung yang baik, Anda tentu harus memiliki keterampilan yang baik.

Tetapi seorang penata rias mengklaim bahwa dengan latihan yang cukup, setiap orang dapat menggunakan lilin microcrystaline untuk membentuk kembali berbagai fitur wajah.

"Anda dapat mengubah bentuk apa pun di wajah Anda, seperti hidung, tulang alis, dagu, dll, menggunakan lilin seperti Ben Nye Nose & Scar Wax," ucap seorang penata rias profesional, Lottie, pada Cosmopolitan.

"Ini hanyamembutuhkan latihan, tetapi tidak terlalu sulit. Anda hanya menggunakan lilin dalam jumlah sedikit demi sedikit, menggulungnya menjadi bola atau potong menjadi sebuah adonan berbentuk lurus dan mirip ular ,lalu tekan ke kulit Anda untuk membentuk bentuk yang Anda inginkan, ” tambahnya.

Ia menambahkan, setelah bentuknya benar, pengguna bisa memadukan tepi-tepinya ke kulit dengan perlahan. Menggunakan jari dan sedikit air atau pelembab. Anda bisa memberikan concealer atau foundation, untuk membuat warnanya terlihat lebih nyata.

Selain hidung, kehadiran lilin microcrystaline ini bagi sebagian wanita digunakan juga pada bagian dagu, untuk membuatnya terlihat lebih menonjol.

