Mesra dengan Suami, Maia Estianty Pamer Pose Bareng David Beckham di Hongkong, Acara Apa?

TRIBUN-MEDAN.COM - Maia Estianty tak hanya pamer foto mesra dengan suaminya Irawan Mussry pasca menikah.

Baru-baru ini, mantan istri Ahmad Dhani ini mendapat kesempatan berfoto dengan pesepakbola legendaris David Beckham.

Potret Maia Estianty dengan David Beckham di Hongkong yang diunggah di media sosial instagram Bunda Maia jadi sorotan.

Ada yang berkomentar negatif, ada pula yang memuji.

"Special evening with @tudorwatch together with @davidbeckham .Malam yang sangat spesial di acara @tudorwatch dan bisa berfoto kembali kedua kali dengan @davidbeckham," tulis Maia Estianty.

Maia Estianty tampak berpose dengan seorang bintang dunia.

Sosok tersebut adalah mantan pemain bola yang populer asal Inggris, David Beckham.

Foto Maia Estianty & David Beckham (Instagram @maiaestiantyreal)

Sontak, postingan tersebut mendapatkan perhatian dari para netizen.