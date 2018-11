Pameran Teknologi Taiwan Excellence Mall Even Jadi Pusat Perhatian Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Taiwan terus menjadikan Indonesia sebagai satu di antara target pasar paling potensial untuk produk-produk unggulan mereka.

Penetrasi pasar pun terus dilakukan untuk memperkenalkan produk-produk tersebut.

Dukungan untuk penetrasi produk ini mereka lakukan dengan didukung penuh oleh pemerintah Taiwan.

Di antaranya dengan menggelar Taiwan Excellence Mall Even di Center Poin Mall, Medan.

Deputy Director of Taipei Economic and Trade Office in Indonesia, Alex HC Liao mengatakan produk yang mereka perkenalkan kali ini merupakan produk-produk unggulan yang mereka sebut dengan istilah 10 Product Highlight.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut menyentuh 5,02 persen per semester I/2018, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 4,83 persen.

Melihat potensi tersebut, Taiwan Excellence menghadirkan 39 brand ternama dari Taiwan, seperti FECA, PX, Plustek, Atunas, CarryMe, Tokuyo, Heartway dan Intenza di Centre Point Mall Medan, pada tanggal 16-18 November 2018,

“Pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara, khususnya Medan sedang sangat bagus. Sehingga kami menghadirkan produk-produk unggulan kami di Medan,” kata Deputy Director of Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia, Alex H.C. Liao, Jumat (16/11/2018).

"Ini merupakan kali kedua Taiwan Excellence hadir di Medan, sejak hadir pertama kalinya pada tahun 2016 lalu. Produk-produk yang diperkenalkan kepada masyarakat Medan kali ini merupakan produk pemenang Taiwan Excellence Award berbasis IT, fashion, kendaraan roda dua serta peralatan olahraga dan rekreasi," sambungnya.

Selain mengenalkan produk lewat pameran di Medan, hal yang sama juga mereka lakukan pada beberapa kota besar lainnya di Indonesia seperti Bali dan Jakarta.

Mereka yakin dengan teknologi yang mereka miliki, produk-produk mereka akan mudah diterima di Indonesia. Jumlah penduduk yang besar menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka dalam memasarkan produk.

"Dengan perkembangan ekonomi yang ada, Indonesia saat ini menjadi negara terkemuka di Asia Tenggara karena potensi Sumber Daya Alam dan Populasi," pungkas Alex.

Perlu diketahui, penghargaan Taiwan Excellence merupakan penghargaan yang diberikan kepada produk-produk unggulan asal Taiwan berdasarkan 4 macam indikator profesional, yaitu Penelitian dan Pengembangan, Desain, Kualitas dan Pemasaran.

(cr9/tribun-medan.com)