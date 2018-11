Potret Maia Estianty & David Beckham di Hongkong, Foto Postingan Istri Irwan Mussry Jadi Sorotan

TRIBUN-MEDAN.COM - Potret Maia Estianty dengan David Beckham di Hongkong yang diunggah di media sosial instagram Bunda Maia jadi sorotan.

Ada yang berkomentar negatif, ada pula yang memuji.

"Special evening with @tudorwatch together with @davidbeckham .Malam yang sangat spesial di acara @tudorwatch dan bisa berfoto kembali kedua kali dengan @davidbeckham," tulis Maia Estianty.

Maia Estianty tampak berpose dengan seorang bintang dunia.

Sosok tersebut adalah mantan pemain bola yang populer asal Inggris, David Beckham.

Foto Maia Estianty & David Beckham (Instagram @maiaestiantyreal)

Sontak, postingan tersebut mendapatkan perhatian dari para netizen.

Maia Estianty sendiri kini tengah berada di Hongkong.

Istri dari Irwan Mussry ini tengah menghadiri pelucuran model terbaru jam tangan mewah.

Jam tangan tersebut adalah arloji dengan merk 'Tudor'.