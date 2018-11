Ratna Galih Perutnya Besar Seperti Hamil 8 Bulan, Bukan sedang Mengandung Ternyata Akibat Sakit

Selebritis Ratna Galih saat menghadiri acara Blibli.com jalin kemitraan dengan Mums and Babes di Veranda Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/6/2016). Acara ini merupakan bentuk kerjasama dalam menyediakan beragam perlengkapan ibu dan anak berkualitas dari berbagai brand terkemuka.

TRIBUN-MEDAN.com-Beberapa waktu lalu, Ratna Galih sempat menjadi sorotan karena penampilannya.

Belakangan ini, ia memang terlihat tak lagi bermain dalam sinetron Cinta yang Hilang.

Warganet mengira, Ratna Galih memutuskan berhenti syuting, tetapi ia memberi klarifikasi beberapa waktu lalu.

Klarifikasinya diungkapkan bersamaan saat ia mengunggah dan menulis keterangan di akun Instagram-nya.

Ratna yang tengah berfoto bersama kawan-kawannya usai melakukan kajian membeberkan bahwa ia memang sedang off syuting.

"Foto bareng panitia KAJIAN KAMI, yang paling kiri @marshanatika lagi hamil masuk 6 bulan ga keliatan, sebelehnya ada @vebbypalwinta yang makin keceh," tulis Ratna Galih.

"and then temen kenal lama tapi baru deket belakangan ini karna didekatkan oleh Allah @ramita_nasution teus sebeehnya ada tuan rumah kita @natasharizkynew yang sahabat rasa adek, trus ada ummi @dianayulestari yang selalu dibilang mirip banget sama aku kaya kembar... lalu yg terakhir paling kanan aku.."

"nah kalo liat perut aku ga ush nanya hamil atau ngga yah... perut bengkak banget bagaikan Acha yg udh hamil 8 bulan itu dikarenakan emang lagi bengkak..."

"makanya aku off shooting dulu dan istirahat, plus memang lagi usaha pengen dapet anak perempuan... doain cepet sembuh yah perut aku plus bisa dapet anak cw," tambahnya.

instagram.com/ratnagalih Ratna Galih dan teman-teman kajiannya.

Hal ini tentu menjadi tanda tanya publik, penyakit apa yang tengah diderita Ratna sampai-sampai perutnya terlihat seperti sedang hamil.