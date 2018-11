Artis Syahrini - Reino Barack Tepergok Foto Bareng, Bandingkan Potret Cantik Luna Maya

Beredar pula potret kebersamaan Syahrini dan Reino Barack di dunia maya. Syahrini dan Reino Barack berfoto dengan beberapa orang

TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar kedekatan Syahrini dengan mantan kekasih Reino Barack tengah ramai jadi perbincangan publik.

Belakangan, beredar pula potret kebersamaan Syahrini dan Reino Barack di dunia maya.

Dalam foto tersebut, Syahrini dan Reino Barack berfoto dengan beberapa orang lainnya.

"Last night event with these fun people," tertulis dalam unggahan tersebut.

Foto kebersamaan Syahrini dan Reino Barack (Instagram/lambe_turah)

Sebelum dikabarkan dekat

dengan Syahrini, Reino sempat menjalin kisah cinta dengan Luna Maya.

Sayangnya, hubungan yang berlangsung selama lima tahun tersebut harus kandas karena terganjal restu orang tua Reino Barack.

Pasca putus, pengusaha muda usia 34 tahun kembali dikabarkan dekat dengan selebriti tanah air, yaitu Syahrini.