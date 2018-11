Warung Kopi Berkonsep Bebas Berinteraksi dengan Barista Hanya Ada di Me & (Me Dan)

Para pengunjung Me & berbincang dengan barista terkait kopi yang mereka pesan. Coffee shop ini memang menawarkan konsep berbeda dari kedai kopi biasanya.

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menghabiskan waktu di kedai kopi kini menjadi hobi masyarakat. Sebagian dari para pekerja freelancer juga memilih warung kopi untuk menyelesaikan pekerjaan. Alasannya beragam, mulai dari kenyamanan dan akses internet yang cepat.

Untuk itu, pemilik cafe dituntut punya konsep yang beda agar bisa menjadi penarik minat pengunjung. Begitu halnya dengan coffee shop di Jalan RA Kartini No 8, Kota Medan. Sebuah cafe bernama Me & tonjolkan ide berinteraksi dengan barista.

"Me & punya tiga cabang. Di Kartini, Multatuli dan Centre Point. Di Kartini baru berdiri selama tiga bulan," ungkap Chief Executive Officer Me & Jaya Pranata saat ditemui di lokasi cafe Jalan RA Kartini.

Me & secara penyebutan nama menurut Jaya punya dua cara baca dan penyampaian berbeda.

"Masyarakat bisa menyebutnya Me And dan Me Dan jadinya Medan. Kita enggak mempermasalahkan hal itu," lanjutnya.

Penamaan Me & diungkapkan Jaya karena ia menekankan adanya kaborasi di setiap outlet. "Me and siapa. Saya dan siapa. Kami tidak berdiri sendiri. Jadinya kolaborasi. Di sini kami bekerja sama dengan H&Co. Kami menyediakan kopi, mereka yang usaha kue menyediakan makanannya," terang lulusan univeristas di Malaysia ini.

Jaya di Me &, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, punya konsep bagaimana para barista bisa hadir di tengah pengunjung dan mengajak interaksi. Tidak main-main, Me & punya database para pengunjung. Empat belas barista yang mereka punya dipastikan kenal dengan para pelanggan.

"Para pengunjung memesan langsung kopi yang diinginkannya di meja barista. Jadi, mereka bisa berinteraksi langsung kan. Bertanya seputar kopi dan mereka mau kopi yang seperti apa," lanjut Jaya.

Barista Me & diajarkan untuk Read Table. Artinya membaca para pelanggan yang sedang duduk di meja. Apakah seseorang bisa disapa atau tidak.