Penjaga Khusus Disiagakan KPU Binjai untuk Menjaga Kotak Suara Kardus

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Distribusi logistik kotak suara berbahan karton dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah diterima oleh KPU Kota Binjai. KPU Kota Binjai menyimpannya di Gudang Logistik KPU Binjai, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Limaumungkur, Binjai Barat.

"Sebanyak 3.627 kotak suara telah kami terima di KPU Binjai dari KPU Ri. Jumlah yang kami terima sesuai dengan yang kami usulkan 3.627 kotak suara juga. Dari KPU RI dan datangnya juga segitu. Sudah di gudang, ada orang yang jaga untuk pemeliharaan dan kebersihan, karena masih lama akan digunakan," jelas Komisioner SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Binjai, Robby Effendi, Minggu (18/11/2018).

Ribuan kotak suara kardus untuk Pemilu 2019 diterima penyelenggara Kota Binjai pada Sabtu (17/11) pukul 09.00 WIB. Untuk logistik lainnya (Surat Suara, Bilik Suara,) menyusul diterima. Untuk distribusi ke Kecamatan dan Kelurahan akan dilakukan serentak menunggu logistik lainnya.

"Ini masih kotak suara. Bilik suara dan surat suara lain lagi jadwalnya. Bilik suara menyusul lagi dengan yang lain. Nanti pas udah semua baru disalurkan bersamaan" ujar Robby.

Diketahui KPU RI memrioritaskan pengiriman logistik Pemilu 2019 lebih dahulu ke daerah-daerah terjauh dan secara geografis sulit dijangkau. Daerah prioritas pengiriman logistik termasuk antara lain Sumatera Utara, lalu Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangkabelitung



KPU mulai memproduksi dan mengirim kotak suara dan bilik suara. KPU tidak langsung mengirimkan semua jenis logistik pemilu, tetapi logistik yang sudah diproduksi dan tersedia, langsung dikirim. Hal ini untuk mengurangi beban pengiriman logistik.

Kotak suara dan bilik suara untuk pemilu 2019 sudah mulai diproduksi sejak tanggal 30 September 2018 oleh perusahaan-perusahaan yang menang tender. Sebagian kotak suara dan bilik suara itu sudah dikirim ke daerah-daerah sejak 4 Oktober 2018 lalu.

Kata Robby, untuk produksi dan distribusi kotak suara dan bilik suara ditargetkan akan selesai pada 30 November 2018. Serah terima kotak dan bilik suara dengan KPU tingkat KPU kabupaten/kota paling lambat 30 November 2018.

Lanjut Robby, logistik pemilu lain, seperti sampul, amplop, dan tinta sudah selesai dilelang dan mulai diproduksi pada 12 Oktober 2018. Sedangkan untuk segel dan hologram, direncanakan diproduksi bersamaan dengan sampul, amplop, dan tinta," katanya.

"Surat suara, formulir-formulir, lalu kemudian alat pencoblosnya, bantalannya, itu semua akan diproduksi mulai Januari 2019. Untuk Binjai, kami tidak dapat memastikan kapan logistik lainnya tiba di KPU ‎Binjai. Kami sudah terus bertanya kepada KPU RI dan jawabannya KPU RI lagi on the way," tukas Robby sambil bercerita santai soal Manchester United era Ryan Giggs, klub sepak bola idolanya.

Amatan tribun-medan.com, kotak suara yang telah diterima KPU Binjai masih tersimpan rapi di gudang. Plastik masih menutupi logistik tersebut. Dan ada petugas yang menjaga pemeliharaan dan kebersihan agar tidak rusak.

"Saya juga belum lihat seutuhnya, tapi kotak suara itu bentuknya seperti ada jendelanya transparan. Kami sudah koordinasi dengan penjaga kantor untuk mengawasi kotak suara dan kebersihan gudang penyimpanan," pungkasnya.

KPU RI memproduksi kotak suara dilakukan di empat perusahaan yang sudah menang tender secara daring, yakni PT Karya Indah Multiguna (Bekasi), PT Cipta Multi Buana Perkasa (Kabupaten Tangerang), PT Karya Indah Multiguna (Bekasi), PT Asada Mitra Packindo (Serang) dan PT Intan Ustrix (Gresik).

(dyk/tribun-medan.com)