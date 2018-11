Sirkam Berbagi Ilmu dan Pengalaman pada Yoga Class

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Komunitas Sirkulasi Kreasi Perempuan (Sirkam) adalah Yoga Exhibition (Trial Class) yang diadakan di Degil House Jalan Sei Silau No 50/54, Medan Baru, Kota Medan, Minggu (18/11/2018).

"Yoga Class adalah program Sirkam untuk berbagi ilmu dan pengalaman dari Yoga," ungkap Founder Sirkam Citra Hasan Nasution.



Kenapa Sirkam memilih olahraga Yoga? Karena Yoga bukan hanya olahraga fisik tetapi juga berguna untuk mental.

Instruktur Yoga Lia Farida mengungkapkan, yoga adalah sebuah sarana untuk upaya mencapai suatu tingkat bagi tubuh fikiran dan jiwa yang berfungsi secara harmonis.

Perempuan yang baru mengajar selama enam bulan ini juga menilai yoga adalah sistem untuk menciptakan kesadaran.

"Yoga tidak ada mengembangkan agama apapun. Yoga memang identik dengan banyak mantra. Tetapi, sekadear mantra saja untuk memberi ucapakan terima kasih kepada yang menciptakan yoga. Bukan doa khusus agama tertentu," tuturnya.

Latihan rutin yoga adalah kuncinya. Sebuah pepatah dalam yoga menyatakan do your practice and all is coming.

"Secara terus menerus jika rutin, bisa mengurangi bobot badan tetapi enggak ada yang bilang yoga untuk menguriskan badan. Hanya ada beberapa orang yang berat badannya turun," terang Lia.

Pada sesi yoga trial class kali ini, akan dipelajari yarian jiwa yoga atau sering disebut flow yoga.

"Yoga yang mengalun dengan ritme lambat. Gerakannya diadaptasi dari pilates dan seni bela diri. Yoga ini juga disebut sebagai yoga yang berevolusi," jelasnya.