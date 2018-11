Besok Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Berikut Amalan dan Doa Utamanya

TRIBUN-MEDAN.com-Selasa (19/11/2018) akan diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW.

Maulid Nabi ialah peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal sesuai kalender islam.

Dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, umat islam dianjurkan untuk membaca sholawat nabi sebanyak-banyaknya.

Selain itu, ada tujuh amalan yang bisa dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW berikut ini yang dikutip dari Tribun Style:

1. Beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW;



2. Membenarakan berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ;



3. Membela dan memuliakan Nabi Muhammad SAW;

4. Mencintai orang-orang yang dicintainya;

5. Membaca dan mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW;

6. Meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW; dan

7. Menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan Rasul.

Sementara untuk bacaan sholawatnya, berikut ini sholawat yang bisa dibaca pada pagi, siang, sore, atau setelah mengerjakan salat lima waktu berikut ini:

Sholawat Nabi (Serambi)