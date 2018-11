Kota Shanwei dan Deliserdang Sepakat Lanjuti Kerjasama

TRIBUN-MEDAN.COM, LUBUKPAKAM - Sudah hampir 10 Tahun hubungan Pemerintah Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara dan Kota Shanwe Provinsi Guandong RRT terjalin dengan baik, saat ini kedua daerah tersebut pun sepakat untuk melanjutkan kerjasama di berbagai bidang lainnya.

Karenanya untuk meningkatkan kerjasama dan realisasi hubungan kedua daerah, Pemerintah Kota Shanwe Provinsi Guandong RRT melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara, Senin (19/11/2018) di Kantor Bupati Deliserdang.

Pada kesempatan itu Pemerintah Kota Shanwe Provinsi Guandong RRT menugaskan delegasinya yang terdiri dari Wang Wei Qun Deputy Secretary General Of Shanwei, Lin Jia He Director of Shanwei Affairs & Overseas Chinese Affairs Burrau dan para Staf lainnya untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Deliserdang.

Kunjungan tersebut diterima Wakil Bupati H Zainuddin Mars didampingi Ka Bappeda Abdul Haris Pane, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Faisal Arif Nasution, Kadis Perindag Ramlan Refis, Kaidis Perizinan Jonas Damanik dan pejabat lainnya.

Wabup H Zainuddin Mars pada kesempatan itu menjelaskan bahwa pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Deliserdang diundang ke Kota Shanwei untuk melakukan MoU kerjasama antara kedua daerah.

“Hubungan kerja sama Kota Shanwei dan Deliserdang yang telah dirintis sejak penandatangan MoU pada Bulan November 2009 semakin dipererat, hal itu dibuktikannya adanya rencana tindak lanjut pelaksanaan program kegiatan saling mendukung terutama dibudang Perikanan, kebudayaan, Pendidikan dan lainnya harus terus kita kembang tingkatkan sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Deliserdang maupun Kota Shanwei”, kata Wabup H Zainuddin Mars.

Wabup juga mengatakan bahwa Deliserdang memiliki banyak potensi-potensi unggulan untuk dikembangkan seperti hasil-hasil industri kerajinan tangan, produk pertanian, perikanan sehingga kerjasama bisa saling menguntungkan.

(TRIBUN MEDAN/HO)

“Kerjasama ekonomi dalam bentuk investasi dan perdagangan antar kedua daerah harus dapat mewujudkan peningkatan perekonomian daerah, yang menjadi fokus dalam tercapainya visi Deliserdang yang maju, berdaya saing, religious dan bersatu dalam kebhinekaan”, katanya.

Sementara itu Deputy Secretary General Of Shanwei, Wang Wei Qun pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang atas diterimanya kunjungan dari Kota Shanwei.

Disini kami atas nama Pemerintah dan atas nama masyarakat Kota Shanwei menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang atas sambutan yang kami terima, karenanya saya menyampaikan rasa hormat dan terimakasih.