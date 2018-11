Penuhi Tuntutan Kebutuhan Peran, Mike Lewis Belajar dari Angkatan Laut AS

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor Mike Lewis bermain sebagai seorang penembak jitu dalam film terbarunya berjudul Message Man.

Untuk mendalami perannya itu, Mike mengaku belajar dari seorang pasukan US Navy SEAL atau adalah pasukan khusus Angkatan Laut AS.

"Dari aku sendiri aku untungnya punya pelatih dari Navy SEAL dan aku sering hubungi dia untuk pertanyannya segala macam. Jadi saya sangat beruntung memiliki teman itu," kata Mike dalam wawancara di XXI Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018).

Dalam Message Man arahan sutradara Corey Pearson, karakter Mike tak memiliki nama.

Dia merupakan penembak jitu profesional yang disewa oleh tokoh utama bernama Ryan Teller (Paul O’Brien), seorang mantan pembunuh bayaran.

"Jadi karakter Mike dalam film ini adalah sniper atau gun boy he he he. Dikasih nama gun boy sama sutradara," ujar ayah satu anak itu.

"Aku assassin, di film banyak orang yang melawan karakter Ryan. Dia cuma punya aku yang bantu dia, so is my job to cover his back," imbuh Mike.

Untuk latihan menembak, Mike menghabiskan banyak waktu, karena ia tak cuma mempersiapkan diri untuk film Message Man, tetapi juga untuk Foxtrot Six, dan film Dead Mine produksi HBO.

"Karena latihan menembaknya dalam HBO Dead Mine plus persiapan Foxtrotjuga. Jadi lumayan lama sih (latihannya). Waktu kami ada boothcamp sama tim Foxtrot," ujar Mike.

Film Message Man bercerita tentangg Ryan Teller (Paul O’Brien), seorang mantan pembunuh bayaran yang ingin terlepas dari masa lalunya. Suatu ketika perahu yang ia tumpangi rusak dekat sebuah pulau.

Di pulau tersebut ia bertemu dengan ibu muda bernama Jenty (Agni Pratistha) dan berhubungan dekat. Namun, keberadaan Ryan kemudian diketahui oleh mafia bernama Lee (Verdi Solaiman) yang memiliki dendam padanya.

Lee lalu mengirim pembunuh bayaran untuk menculik Doni (Aji Santoso) dan Dewi (Zahira Aleka Ashari), dua anak Jenty, guna memancing Ryan.

Dengan bantuan Adi (Mario Irwansyah), sopir bajaj, dan seorang penembak jitu (Mike Lewis), Ryan berusaha menyelamatkan Dewi dan Doni.

Message Man akan tayang perdana di bioskop Tanah Air pada 22 November 2018.