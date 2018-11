Pria Ini Kehilangan Tangan saat Tertidur di Bus, Ini Kronologinya 

TRIBUN-MEDAN.com - Tertidur di dalam angkutan umum, seorang pria terpaksa harus merelakan satu sisi tangan miliknya. Setelah secara tidak sengaja tertabrak oleh bus yang masuk pada hari Sabtu pagi.

Bagi Anda pengguna setia angkutan umum, tertidur saat kendaraan sedang melaju, tentu bukanlah hal yang aneh. Capek bekerja seharian membuat rasa kantuk sulit terbendung.

Kendati terlihat biasa, tapi Anda perlu mengetahui bahwa, ini mungkin jauh lebih berbahaya daripada kelihatannya. Dan kisah pria ini mungkin bisa Anda jadikan pelajaran. Rasa kantuk membawa dirinya pada kecelakaan yang membuatnya kehilangan sebelah tangannya.

Insiden ini terjadi di EDSA-Kamuning di Quezon City, Filipina pada Sabtu (17/11/2018) sekitar pukul 9.30 waktu setempat.

Seorang pengguna Facebook bernama Aqu Si Val Coe, berada di dalam bus yang sama dengan pria kurang beruntung itu. Ia lalu menjelaskan soal insiden tersebut dalam postingan Facebook yang dia bagikan pada hari yang sama.

Dirinya menceritakan bahwa, pria itu duduk di dekat jendela. Namun dirinya tidak sadar kalau bagian tangannya keluar dari jendela.

Tiba-tiba sebuah bus lewat, dan secara tidak sengaja menabrak lengan pria itu. Pria itu sedang tidur sebelum insiden itu terjadi.

Menurut laporan Bombo Radyo, segera setelah kejadian, tim penyelamat dari Otorita Pembangunan Manila (MMDA) tiba di tempat kejadian dan memberikan pertolongan pertama. Laporan lainnya mengatakan bahwa pria itu langsung dirawat di Pusat Medis East Avenue di Quezon City.

Video yang diunggah ini ini sudah ditayangkan hingga 1,5 juta tayangan dan dibagikan sebanyak 20.000 kali. Warganet langsung menyampaikan komentar terkait insiden tersebut.

Beberapa dari mereka menyayangkan lambatnya kehadiran tim medis. Dan beberapa lainnya mengatakan bahwa kisah ini bisa dijadikan pelajaran.

"Benar apa yang dikatakan orang tua kami ketika kami masih anak-anak bahwa kami tidak boleh meletakkan tangan kami di luar saat berada di jalan, terutama di sebuah jip atau bus," tulis Chot Perdiz.

