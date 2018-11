Iis Dahlia Meradang dan Bilang Begini saat Fotonya Dicium Rizki DA2 Panen Kritikan

Sudah menganggap sebagai keluarga sendiri, Iis pun tak sungkan memamerkan foto bersama Rizki Ridho.

TRIBUN-MEDAN.com - Pedangdut Iis Dahlia baru-baru ini memamerkan potret kedekatannya dengan Rizki, jebolan D'Academy 2.

Seperti diketahui, hubungan antara Iis Dahlia dengan si kembar, Rizki dan Ridho terjalin dengan baik meski ajang D'Academy 2 telah usai.

Bahkan saking dekatnya, Rizki Ridho sudah menganggap Iis sebagai ibunya.

Iis pun tak mempermasalahkan hal itu.

Wanita berusia 46 tahun itu mengaku bangga dengan kesuksesan yang diraih Rizki Ridho di dunia musik tanah air.

Seperti yang diunggahnya pada Minggu (18/11/2018).

Ia mengungkapkan bahwa ia sangat bahagia bisa saling memiliki, saling mendukung satu sama lain dan mencintai satu sama lain seperti keluarga.

"We are so happy to have each other.

We support each other, we love each other.