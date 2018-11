Indonesia Masuk 10 Besar Olimpiade Astronomi Dunia, Berikut Nama-nama Peraih Medali

TRIBUN-MEDAN.com-Berita membanggakan datang dari International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) ke-12 yang diselenggarakan Beijing Academy of Science and Technology dan Foreign Affairs of the People’s Government of Beijing Municipality.

Siswa Indonesia yang tergabung dalam Tim Olimpiade Astronomi Indonesia berhasil meraih 1 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu.

Perolehan ini mengantar Indonesia masuk dalam posisi 10 besar olimpiade astronomi dunia.

Siswa SMA Indonesia mampu unjuk kebolehan di antara 209 siswa, 71 tim leader, dan 35 observer yang berasal dari 39 negara yang ikut berpartisipasi pada IOAA kali ini (3-11/11/2018).

Tantangan cuaca

Ketua tim, Hakim L. Malasan menjelaskan selama sepuluh hari para siswa melewati beberapa ronde utama diperlombakan yaitu ronde teori, kompetisi tim, pengamatan, dan ronde analisa.

Kecerdasan dan ketahanan siswa benar- benar diuji dalam ronde-ronde tersebut.

Pada ronde teori, siswa bergelut dengan 11 soal terdiri dari 2 soal Betul-Salah, 7 soal esai pendek medium dan 2 soal esai panjang selama 5 jam.

Ronde pengamatan dilaksanakan dalam ruang karena langit dinilai kurang baik untuk pengamatan. Ronde Analisa Data berlangsung 5 jam dengan suhu sekitar 0 derajat selsius.

Dalam kompetisi tim, siswa diminta menentukan ketinggian bukit di belakang penginapan mereka.