Nabila Syakieb Rayakan Ulang Tahun, Teman-temannya Bagikan Hasil Pemotretan dengan Konsep Tak Biasa

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik Nabila Syakieb genap berusia 33 tahun pada Minggu kemarin 18 November 2018.

Istri pengusaha Reshwara Argya Ardinal ini mendapat banyak ucapan dan hadiah dari keluarga dan sahabat.

Dilihat TribunSolo.com pada Senin (19/11/2018), Nabila mengunggah stories yang berisi ucapan selamat dan hadiah itu.

Ia pun mengucapkan terima kasih melalui postingannya di Insta Stories.

Seperti artis lain yang memiliki geng atau squad, Nabila juga memilikinya lo.

Nabila memiliki squad bersama Yasmine Wildblood, Eva Anindita Zachrie dan Aima Diaz.

Ketiga sahabatnya itupun mengucapkan selamat dengan mengunggah potret kebersamaan mereka.

Nabila dan ketiga sahabatnya ini sudah bersahabat selama 10 tahun.

"Just because it’s still her birthday @nsyakieb85 throw these pics to remind where were us 10 years ago ..

through all the laugh,the dramas and tears..