Ekaterina Tikam Teman yang Dianggapnya sebagai Manusia Serigala 

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang wanita berusia 22 tahun, dijatuhi hukuman dua setengah tahun penjara setelah menikam seorang pria yang diduga dianggap sebagai manusia serigala .

Ia merupakan seorang penggemar acara TV The Vampire Diaries. Ia menganggap dirinya sebagai pahlawan vampir, layaknya Elena Gilbert di kehidupan nyata.

Maka, ketika dirinya melihat seorang pria yang dianggap sebagai manusia serigala, dirinya langsung menikam pria itu. Serangan tersebut terjadi di kota Novosibirsk, Rusia, pada Februari lalu.

Wanita itu bernama Ekaterina Tirskaya, penggemar gim video dan acara TV bertema supranatural, bertemu korbannya yang tidak disebutkan namanya di media sosial. Setelah berdekatan secara online, keduanya memutuskan untuk bertemu langsung secara pribadi.

Mereka pergi untuk kencan dan ketika malam, pria itu dilaporkan mengajak Ekaterina ke tempatnya untuk minum-minum.

Dia menerima, dan seperti yang sering terjadi dalam kasus seperti itu, keduanya akhirnya menghabiskan malam bersama.

Tetapi hal-hal menjadi aneh pada pagi berikutnya, ketika pria itu kemudian memberi tahu polisi bahwa wanita yang berada di sampingnya berbeda dari seseorang yang bersamanya tadi malam. Wanita itu melakukan kekerasan yang membuatnya terluka.

Setelah evaluasi kejiwaan, dapat disimpulkan bahwa Ekaterina Tirskaya dinyatakan waras, tidak mengalami gangguan jiwa sedikitpun.

Namun, karena tindakannya itu, penggemar film supranatural itu akhirnya dihukum dua setengah tahun penjara.

Hakim juga memutuskan bahwa dia harus memberikan biaya pertanggung jawaban pada korbannya senilai 330.000 rubel atau Rp 728 juta, atas tekanan fisik dan emosional yang diderita korban. Pria yang menjadi korban Ekaterina selamat dari luka tikam, tetapi belum pulih secara mental.

Surat kabar lokal, Komsomolskaya Pravda, melaporkan bahwa ia kehilangan pekerjaannya, dan bahkan sering mengalami mimpi buruk tentang "vampir" pirang yang ia lihat di internet.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di odditycentral dengan judul Woman Who Called Herself a Vampire Gets Jail Time For Attacking Man She Thought Was a Werewolf