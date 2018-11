Film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur Tembus Satu Juta Penonton, Begini Reaksi Luna Maya

TRIBUN-MEDAN.com-Artis peran, model iklan, dan pembawa acara, Luna Maya, yang berperan sebagai Suzzanna dalam film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur, mengucapkan terima kasih kepada penonton.

Film ini berhasil mendapatkan 1.000.365 penonton sejak tayang perdana pada 15 November 2018.

Hal ini diungkap Luna dengan mengunggah poster film tersebut pada akun Instagram-nya, @lunamaya, yang dikutip kompas.com, Selasa (20/11).

"Terima Kasih, ini adalah hasil dari kerja keras yang Tulus. Once again thank you so much for the support. You guys awesome #suzzanna #bernapasdalamkubur #allhamdulillah," tulis Luna.

Sebelumnya, Luna sempat mengunggah torehan fantastis yang didapat oleh film arahan sutradara Anggy Umbara dan Rocky Soraya tersebut.

Selain rekor fantastis menembus satu juta penonton dalam kurun waktu kurang dari sepekan, film ini juga memecahkan rekor sebagai film dengan jumlah penonton terbanyak di hari penayangan perdana (opening day).

"Satu hari 207,462 penonton. Suzzanna bernapas dalam kubur telah memecahkan rekor opening day film horror Indonesia. Terima kasih Indonesia," tulis Luna.

Suzzanna: Bernapas dalam Kubur mengisahkan kehidupan pasangan Suzzanna (Luna Maya) dan Satria (Herjunot Ali). Setelah menikah selama tujuh tahun, Suzzanna hamil. Kabar baik ini datang bertepatan dengan rencana

Satria ke luar negeri, yang kemudian, cepat berubah menjadi kabar buruk.

Saat Satria pergi, empat karyawannya, yakni Jonal (Verdi Solaiman), Umar (Teuku Rifnu), Dudun (Alex Abbad), dan