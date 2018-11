Luna Maya Tuai Pujian, 1,2 Juta Penonton Film 'Suzanna: Bernapas dalam Kubur' dalam 5 Hari

TRIBUN-MEDAN.COM - Film 'Suzanna: Bernapas dalam Kubur' meraih total penonton hingga 1,2 juta.

Padahal, film 'Suzanna: Bernapas dalam Kubur' baru diputar di bioskop selama lima hari, sejak 15 November 2018 lalu.

Sebagai pemeran utama Suzanna, Luna Maya, mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya melalui Instagram.

Melalui unggahan Instagram @lunamaya, pada Selasa (20/11/2018), Luna Maya mengunggah poster film 'Suzanna: Bernapas dalam Kubur' serta jumlah total penonton saat ini.

Diketahui film 'Suzanna: Bernapas dalam Kubur' sudah meraih total 1.282.820 penonton dan menduduki peringkat pertama Indonesia Box Office Hit.

"Tidak ada kata kata yang bisa saya ucapkan selain TERIMA KASIH! #Alhamdulillah #blessing" tulis Luna Maya.

Unggahan Luna Maya pun dibanjiri komentar warganet yang turut senang atas pencapaian film tersebut serta pujian untuk actingLuna Maya yang disebut sangat mirip dengan tokoh Suzanna.

Seperti yang ditulis oleh akun @muharfauzan_, "Waaaaah selanat yaaaa kak lunaaa yeeeeay saya ikut bangga dan senang sekali selamat untuk 1jt penonton film #suzzana so proid of you super KEREN madam suzzana JUARANYA !!! @lunamaya @sorayaintercinefilms,"

Kemudian akun @panisitihaniah, "Miripppp bgt ya Allah. Kereeen ni film. Sepanjang film gw nyari mukanya @lunamaya . Aseli ini mah gag ada luna luna nya. Suzana semua. Akting, cara bicara, ketawanya. Congrats @lunamaya."