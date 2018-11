Turis Bisa Hadiri Pesta Pernikahan di India dengan Cara Bayar Ratusan Dollar

TRIBUN-MEDAN.com - India menyediakan paket pariwisata pernikahan tradisional bagi turis mancanegara. Pernikahan umumnya dianggap sebagai acara pribadi yang diperuntukkan bagi keluarga dan teman.

Tetapi beberapa pasangan di India lebih dari senang didatangi orang asing dari seluruh dunia pada acara pernikahan tradisional mereka. Tentu dengan sedikit biaya tambahan.

Membayar ratusan dolar untuk menghadiri pernikahan dua orang asing di negara asing mungkin tampak aneh bagi sebagian orang.

Tetapi menurut JoinMyWedding, sebuah perusahaan yang khusus menangani bidang pariwisata pernikahan, kegiatan ini merupakan sebuah perendaman budaya bagi wisatawan. Terlebih mereka yang ingin mengalami banyak elemen dari Kebudayaan India dalam waktu sesingkat mungkin.

Wisatawan dapat mengenakan pakaian tradisional India, mencicipi makanan khas, menyaksikan dan mengambil bagian dalam adat pernikahan yang indah, dan menyerap suasana yang unik.

Sedangkan untuk pasangan yang akan menikah, mereka dapat berbagi hari paling bahagia dalam hidup mereka dengan banyak orang.

Bukan hanya dengan keluarga dan teman, bahkan sampai ke dunia. Dan pada akhirnya menghasilkan uang tambahan.

Sementara gagasan menghadiri pernikahan orang asing mengambil beberapa digunakan, pariwisata pernikahan di India adalah bisnis yang berkembang, dan Parkanyi mengatakan bahwa permintaan di kalangan wisatawan di seluruh dunia tinggi.

"Kami menerima kehadiran turis pada upacara pernikahan di India, sekitar dua tahun lalu. Dan sejak itu kami membantu banyak wisatawan internasional, setidaknya sekitar 100 orang, menghadiri lebih dari 25 pernikahan di India," katanya kepada India Times. “Permintaan terus meningkat. Ada ratusan pelancong yang ingin menghadiri pernikahan ini. ”

Menurutnya, sejauh ini umpan balik dari wisatawan dan pasangan India tampaknya sangat positif:

“Sumbangan uang yang saya berikan adalah cara terbaik dan termudah untuk mengucapkan terima kasih kepada pasangan ini atas keramahan dan pengalaman luar biasa mereka, ”kata seorang turis Hungaria.

Sedang bagi pasangan yang menikah, di sisi lain, bersemangat untuk mengenal orang-orang dari negara lain. Apalagi dengan uang tambahan yang menguntungkan.

Meningkatnya popularitas pariwisata pernikahan, pengusaha Orsi Parkanyi menyadari bahwa ini juga rentan terhadap penipuan. Karenanya, pihak perusahaan harus bisa memastikan validitas dari pasangan dan tamu. Jadi, apakah Anda tertarik untuk melakukan liburan semacam ini?

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di odditycentral dengan judul You Can Now Pay to Attend Strangers’ Weddings in India