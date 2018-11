Aksen Bahasa Inggris Nagita Slavina Jadi Sorotan saat Ngobrol dengan Penyanyi Asal London

"So, I saw one of your YouTube videos when you said that beatbox is one of your talent, right? Can you teach me how to do that one?" demikian kata Nagita Slavina.

TRIBUN-MEDAN.COM - Beberapa waktu lalu, Nagita Slavina membagikan video saat liburan singkat ke Singapura.

Selama liburan, Nagita Slavina menunjukkan kemampuannya berbahasa Inggris saat berkomunikasi dengan orang lokal.

Banyak netizen yang dibuat kagum saat melihat kepiawaian Gigi berbicara dalam Bahasa Inggris.

Belakangan, istri Raffi Ahmad mengunggah video bersama seorang penyanyi asal London, Inggris, bernama Zak Abel.

Video tersebut diunggah ke channel YouTube Rans Entertainment pada Sabtu (10/11/2018).

Nagita dan Zak Abel (Instagram/zakabel)

Dalam segmen berjudul Rans Music tersebut, Gigi dan Zak berduet menyanyikan lagu milik Zak, "You Come First".

Pernah tinggal di luar negeri, Gigi tampak piawai menyanyikan lagu berbahasa Inggris tersebut.

Di tengah-tengah video, ibunda Rafathar juga memperkenalkan teman duetnya hari itu.