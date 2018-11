Baim Wong Menikah, Paula Verhoeven Jalani Tradisi Siraman, Ungkap Cinta Pertama Sang Ayah

TRIBUN-MEDAN.COM - Baim Wong menikah, Paula Verhoeven jalani tradisi siraman. Paula tak lupa mengucapkan terimakasih pada cinta Pertamanya, yaitu ayahnya.

Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada Kamis (22/11/2018).

Sebelum Baim Wong menikah, berbagai prosesi pun dilakukan, termasuk salah satunya tradisi upacara siraman.

Momen upacara siraman ini pun membuat Paula ingin mengucapkan terimakasih pada cinta pertamanya.

Paula mengunggah foto siramannya yang beraksen hitam-putih.

Tampak sang ayah tengah menjalankan prosesi siraman pada sang putri.

Dalam kolom caption, Paula pun menyebut ayahnya sebagai cinta dan pahlawan pertamanya.

Tak lupa Paula mengucapkan terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan padanya. '

My first love and my first hero, papi.