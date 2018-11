Bank Sumut Sabet Penghargaan Anugerah Perbankan Indonesia VII

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bank Sumut kembali meraih penghargaan the best bank Peringkat I BUMD Non Tbk Terbaik di Indonesia 2018 (Buku II) untuk asset di bawah 50 Triliun pada Anugerah Perbankan Indonesia (API) yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review dan Indonesia-Asia Institute serta Perbanas Institute.

Dalam gelaran Anugerah Perbankan Indonesia ke VII-2018 dan Anugerah BPR Indonesia VI-2018 di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (19/11/2018) kemarin.

Baca: Bank Sumut Adakan Penarikan Undian Tabungan Martabe

Hadir menerima penghargaan tersebut mewakili Direksi Bank Sumut Corporate Secretary Syahdan Ridwan Siregar.

Dalam keterangan persnya Syahdan menyampaikan prestasi yang diraih Bank Sumut merupakan kontribusi seluruh karyawan.

“Prestasi yang diraih ini tak lepas dari pencapaian kinerja dari para pegawai sehingga Bank Sumut dinilai mampu berperan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di Sumut," ujarnya.

Ia menjelaskan, prestasi tersebut juga tidak lepas dari dukungan dan peranan seluruh pemegang saham Bank Sumut, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, juga seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumut.

Baca: Newsvideo: Bank Sumut Adakan Donor Darah

“Bank Sumut juga berharap penghargaan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh insan Bank Sumut untuk terus meningkatkan kinerja, daya saing, dan pelayanan kepada nasabah,” jelasnya.

Ia menerangkan, Penghargaan Anugerah Perbankan Indonesia 2018 diberikan kepada 26 bank terbaik di Indonesia tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Indonesia-Asia Institute, Perbanas Institute, NBO Group, Thomas International, PQI International, dan Frontliner Service.

Baca: Bank Sumut Gelar Donor Darah Bekerjasama dengan PMI

Adapun penghargaan tersebut melalui proses penilaian pada 10 aspek antara lain Finance, Risk, Good Corporate Governance (GCG), Human Capital, Marketing, Information technology (IT), Corporate Social Responsibility (CSR), Corporate Secretary, Corporate Communication, dan Operational.

“Sebelumnya pada Tahun 2017 yang lalu, Bank Sumut juga meraih penghargaaan pada event Anugerah Perbankan Indonesia untuk kategori predikat Bank Pembangunan Daerah Indonesia Terbaik 2017 Peringkat I kategori BUKU II dengan aset di atas Rp 25 triliun,” terangnya.(pra/tribun-medan.com)