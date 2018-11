Ditanya Soal Kasus Vicky-Angel Lelga, Deddy Corbuzier Minta KPI Turun Tangan

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Pembawa acara Deddy Corbuzier menyalahkan tukang yang membuat pintu rumah Angel Lelga saat suami Angel, Vicky Prasetyo, melakukan penggerebekan pada Senin (19/11/2018) dini hari.

Pernyataan itu Deddy sampaikan ketika dimintai tanggapan oleh awak media mengenai perseteruan Angel dan Vicky.

"They asked me about kasus Vicky VS Angel.. Salah siapa... I answered : salah Tukang yg bikin pintu gampang di dobrak," tulis Deddy dalam akun Instagram-nya, @mastercorbuzier, seperti dikutip, Kamis (22/11/2018).

Mantan ilusionis itu kemudian mengkritik penayangan penggerebekan tersebut. Menurut dia, kasus Vicky-Angel termasuk berita palsu dan negatif.

Deddy pun meminta bantuan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memantau.

"When someone reporting NEGATIVE fake news, it's not a Choice, it's their Life Style and a lots of money involved. @kpipusat MANA @kpipusat ?!!! TURU KABEH TAH!?! Opo yo podo menikmatine?" tulis Deddy lagi.

Vicky Prasetyo melakukan penggerebekan terhadap Angel Lelga di kediaman Angel karena menduga istrinya itu berselingkuh.

Melalui kuasa hukumnya, Vicky membantah dugaan para warganet bahwa penggerebekan itu pura-pura dilakukannya alias settingan untuk menimbulkan kesan tertentu di hadapan publik.

"Itu sih enggak bisa dibilang setting-an sih. Itu tidak masuk akal, kalau sudah seperti itu dibilang setting-an," ujar kuasa hukum Vicky, Marloncius Sihaloho, ketika mendampingi Vicky di Mapolres Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018). (*)

