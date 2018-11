Gading Marten Terkini - Permintaan Gisel & Permohonan Maaf Istri, Postingan Gading Bikin Haru 

TRIBUN-MEDAN.COM - Gading Marten unggah foto nuansa gelap atau warna hitam. Pernyataan yang disampaikan Gading tak jauh berbeda dengan Gisel.

//

Gading Marten akhirnya ikut buka suara terkait kabar perceraiannya dengan sang istri, Gisella Anastasia.

Baca: Terkuak Curhat Gisel ke Feni Rose, Cerita soal Gading Tidur Bertiga Sekasur, Ada Wanita Lain

Baca: Viral, Godaan Maia Estianty pada Suami Irwan Mussry, Gombalan Istri Banjir Pujian di Medsos

Baca: Kronologis & 6 Fakta Video Panas Siswi SMA Karawang Direkam di Hotel, hingga pelaku Ditangkap

Sebelumnya, Gisel lebih dulu membuat pernyataan atas kabar perceraian keluarga mereka.

Mengikuti apa yang disampaikan Gisel, Gading mengunggah pernyataan serupa di akun Instagramnya pada Rabu (221/11/2018) malam.

Ayah Gempi ini mengunggah foto nuansa gelap atau warna hitam.

Pernyataan yang disampaikan Gading tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Gisel.

Berikut pernyataan Gading di akun Instagramnya seperti dikutip Tribunnews.com:

"Ijinkan saya mengucapkan terima kasih utk semua keluarga, sahabat dan kalian smua yang sayang dan mendoakan keluarga kami.. terutama yg sayang sama gempi juga... maaf atas berita sedih hari ini, kalau berita baik disebarkan akan membawa aura baik untuk semua.. Tapi kalau berita sedih semua akan merasakan juga.. saya sangat berharap tidak ada berita miring atau asumsi2 yg tdk benar dan saling menjelekan.. it’s not easy and it’s not gonna be... kami akan selalu baik baik utk gempi.. DOAkan kami (emoticon)Tuhan berkati kalian semua..," tulisnya.

Sebelumnya, Gisel juga menyatakan hal serupa di akun instagramnya.