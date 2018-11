Lakoni Upacara Siraman, Paula Verhoeven Ucapkan Terima Kasih pada Cinta Pertamanya

Sebelum menikah, berbagai prosesi pun dilakukan, termasuk salah satunya siraman. Pada upacara siraman ini, momen pun berlangsung khidmat.

TRIBUN-MEDAN.com - Baim Wong menikah dengan Paula Verhoeven pada Kamis (22/11/2018).

Sebelum Baim Wong menikah, berbagai prosesi pun dilakukan, termasuk salah satunya siraman.

Pada upacara siraman ini, momen pun berlangsung khidmat.

Momen upacara siraman ini pun membuat Paula ingin mengucapkan terimakasih pada cinta pertamanya.Paula mengunggah foto siramannya yang beraksen hitam-putih.

Tampak sang ayah tengah menjalankan prosesi siraman pada sang putri.

Dalam kolom caption, Paula pun menyebut ayahnya sebagai cinta dan pahlawan pertamanya.

Tak lupa Paula mengucapkan terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan padanya. '

My first love and my first hero, papi.

Thank you for loving me unconditionaly.

Official Wedding Media: @weddingku | Official Broadcaster: @officialrcti |Wedding Planner: @weddingkuconcierge | Event Management: @friends.co.id |Photographer: @davidsalim @davidsalimphotography |Videographer: @soeandsu |Decoration: @rumahkampungdecor | Jewelry : @franknco_id | Bride and groom’s Midodareni Outfits: @verakebaya | Bride and groom’s Pengajian Outfits: @erasoekamto @erasoekamto_official |Bride, groom, and Bride’s family Siraman Outfits: @poppykarim |Bride’s Makeup and Hair Do: @melinathemua |Bride’s Traditional Makeup: @ambarpaes_jakarta |Bride’s Family Makeup: @nov_makeup |Groom’s Pemangku Adat: @suarnaputramusic |Seserahan: @seserahan_by_rosearbor |Souvenir: @giftware_souvenir

Melalui Instagramnya, Baim juga mengunggah foto prosesi siraman tersebut.

Baim memohon doa agar acara bisa berjalan dengan lancar.