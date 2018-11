Pasangan Kekasih Ganti Stok Foto IKEA dengan Potret Mereka karena Merasa Bosan 

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan muda asal Lituania baru-baru ini tenar mendadak di media online. Keduanya menghabiskan satu hari penuh untuk mengganti lebih dari 100 foto dalam bingkai yang dijual di IKEA Vilnius dengan potret keduanya, tanpa menarik perhatian dari staf.

Erikas Mališauskas dan pacarnya merasa stok foto dalam bingkai yang dipajang di IKEA di Vilnius, Lithuania, sangat membosankan. Karenanya, sepasang kekasih ini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin sedikit tidak terduga.

Sebelum melancarkan tindakannya, pasangan ini telah melakukan pengintaian seminggu sebelumnya. Keduanya menghitung berapa banyak foto dan bingkai yang perlu diganti. Dan mereka mendapati ada 100 bingkai yang perlu diganti.

Jumlah yang lebih banyak dari yang mereka pikirkan. Tapi untungnya, mereka memiliki stock foto yang cukup untuk menjalankan misi itu.

Mereka lalu pergi menuju toko untuk mencetak foto-foto. Lalu pada hari Sabtu, mereka kembali ke IKEA untuk menjalankan misi, mengganti semua foto-foto yang ada di sana.

Mališauskas mengatakan kepada Bored Panda bahwa dia dan pacarnya menukar foto pada akhir pekan, karena cukup cukup ramai, sehingga tidak mudah tertangkap.Pada awalnya, mereka mengambil bingkai-bingkai itu dan bersembunyi di kamar mandi untuk mengubahnya.

Tetapi mereka sadar, bahwa tempat itu sangat ramai, sehingga tidak ada yang memperhatikan mereka. Pasangan itu menggunakan foto mereka saat sedang berlibur, saat sedang mengunjungi festival musik dan bahkan foto keduanya saat masih bayi.

Mereka butuh lima jam untuk mengganti lebih dari 100 bingkai foto di toko, dan tidak ada yang menyadarinya.

"Kami berharap orang-orang akan menyukai wajah kami," tulis Erikas.

Tidak jelas apakah IKEA menganggap lelucon pasangan itu lucu. Tapi yang terpenting, jangan sampai membuat pekerja marah pada dua orang itu.

