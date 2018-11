Pengantin Menikah dengan Peluru Menempel di Bahu, Ditembak Tamu di Pesta Pernikahannya

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang pengantin pria India tertembak di dalam kereta oleh dua pria bersenjata saat hendak pergi ke pesta pernikahannya di New Delhi.

Dan setelah ditangani oleh pihak medis, pria ini kembali beberapa jam kemudian setelah operasi, untuk mengambil sumpah pernikahan. Insiden tersebut terjadi pada Rabu, (21/11/2018). Tidak ada yang mengetahui modus pelaku melakukan tindakan penyerangan.

Namun bisa dipastikan, penyerang yang tidak dikenal itu berbaur dengan para tamu pernikahan. Mereka juga ikut menari dalam prosesi yang berjalan dengan mewah, tepat ketika pengantin pria berusia 25 tahun itu berjalan menuju tempat upacara pernikahan.

Polisi mengatakan, pasangan itu naik ke kereta kuda. Dan seketika pelaku melepaskan tembakan, sebelum akhirnya melarikan diri di tengah kepanikan orang-orang. Tembakan tersebut diarahkan pada bagian bahu pengantin pria. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Karena tindakan yang cepat, dokter bisa segera mengatasi pendarahan, tapi tidak bisa segera mengeluarkan peluru. Sebabnya, mereka harus menjalankan tindakan operasi. Setelah 3 jam beralalu, pengantin pria itu pun selesai dioperasi.

Dengan lengan diperban dan kondisi yang lemah, dia kembali pada calon pengantin wanitanya dan melakukan ritual pernikahannya.

"Peluru terjebak di antara tulang bahu," kata Vijay Kumar, wakil komisaris polisi di Delhi, kepada AFP.

Polisi sedang mencari dua tersangka, yang belum ditemukan. Pihak kepolisian belum menetapkan motif apa yang mendorong pelaku melakukan serangan tersebut.

Tetapi mengatakan penyerangan itu tampaknya merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara acak. Sejak seminggu lalu, banyak kota di India yang menyelenggarakan pesta pernikahan tradisional. Dan tindak penembakan seperti itu bukanlah yang pertama kali terjadi pada pesta pernikahan.

Seperti kasus yang terjadi bulan April lalu, di mana seorang pengantin pria mati tertembah di negara bagian Uttar Pradesh utara pada upacara pernikahannya.

Insiden tersebut terekam dalam video, di mana mempelai pria memegang bagian dadanya dengan kedua tangan sebelum akhirnya jatuh tersungkur.

Pada tahun 2016, seorang pengantin pria tidak sengaja tertembak mati oleh orang yang sedang bergembira, saat ia menunggang kuda untuk upacara pernikahannya di Uttar Pradesh.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di Asia One dengan judul Indian groom gets shot but returns hours later after surgery to take his vows