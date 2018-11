Biarawati Tertua di Dunia Meninggal di Usia 110 Tahun, Penyelamat Orang Yahudi pada Perang Dunia II 

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang biarawati di Polandia yang diyakini sebagai biarawati tertua di dunia telah meninggal pada usia 110 tahun di Krakow pekan lalu. Jenazahnya dikebumikan pada Kamis (22/11/2018).

Dia diakui sebagai penyelamat orang Yahudi selama masa pembantaian oleh rezim Nazi. Suster Cecylia Roszak dikenang sebagai orang yang sederhana dan penyayang.

Itulah yang diungkapkan para biarawati dan anggota gereja lainnya saat berkumpul di Krakow untuk mengucapkan salam perpisahan.

Pada momen itu, Kepala Biarawati Stanislawa Chruscicka, menyampaikan sebuah komentar dari Cecylia yang sering diungkapkannya, bahwa “hidup itu sangat indah tetapi terlalu pendek."

Suster Cecylia lahir pada 25 Maret 1908. Lalu memutuskan memberi diri menjadi seorang biarawati pada usia 21.

Ketika dirinya berusia 30-an, ia menjadi salah satu dari beberapa biarawati yang mendirikan biara dekat Vilnius, yang dikenal dengan Lituania sekarang ini.

Selama pendudukan Jerman di Polandia selama Perang Dunia II, mereka melindungi orang Yahudi yang telah melarikan diri dari Ghetto ke sana. Pada tahun 2009, ketika dia berusia 101 tahun, ia menerima gelar "Kebenaran di Antara Bangsa-Bangsa".

Penghargaan itu diberikan Israel kepada orang bukan Yahudi yang mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan Yahudi.

Pada acara pemakamannya, Suster Cecylia mendapat buket besar yang dikirim oleh seorang wanita bernama Wanda Jerzyniec bersama dengan saudaranya.

Mereka ditampung oleh suster Cecylia, setelah Jerman menembak kedua orang tua mereka di Vilnius pada 1944. Misa pemakaman diadakan di gereja biarawati Dominikan di Krakow. Suster Cecylia kemudian dimakamkan di pemakaman Rakowicki.

Pastor Pawel Rytel-Andrianik, juru bicara Gereja Katolik Roma Polandia, menggambarkan Cecylia sebagai biarawati tertua di dunia.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di nytimes dengan judul Funeral for Polish Nun Who Rescued Jews During Holocaust