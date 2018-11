Penumpang Histeris ketika Bayi Terjatuh di Rel saat Kereta Api Melaju Kencang

TRIBUN-MEDAN.com - Balita di India yang terjatuh pada rel kereta, beberapa saat sebelum kereta melewati stasiun itu. Untungnya, ia bisa lolos tanpa cedera. Para orangtua, perhatikan anak Anda. Jangan sampai insiden seperti ini menimpa anak Anda.

Insiden dramatis yang menimpa balita satu ini terekam dalam sebuah video yang diambil dari ponsel seorang warga di sana, pada hari Kamis (22/11/2018).

Dalam video itu menunjukkan sebuah kereta yang sedang melaju, dengan beberapa orang tampak menunggu dengan cemas tepat di tempat penungguan kereta di negara bagian Uttar Pradesh. Beberapa orang yang melihat tampak berteriak dan sedikit putus asa.

Ternyata tepat di bawah kereta yang sedang melaju ada seorang bayi. Bagaimana bayi usia 1 tahun itu bisa berada di bawah, ternyata dirinya terjatuh ke celah antara gerbong dan pembatas ketika orang tua gadis itu hendak turun dari kereta.

Dia terjepit dengan tubuh telentang pada jalur lintasan, saat kereta hendak meninggalkan stasiun dengan kecepatan tinggi. Begitu kereta melintas, seorang lelaki dengan cepat meraup anak kecil itu. Sedang sang anak tidak melakukan apa-apa, selain menangis.

Meski sudah bertaruh nyawa dan dikira sudah celaka, namun anak itu bahkan tidak sedikitpun terluka pada kejadian mengerikan itu.

Menurut laporan media India bahwa orang tua balita itu tak sengaja melepaskan genggaman pada sang anak, saat banyak kerumunan orang hendak menaiki kereta.

Insiden mengerikan ini dijadikan para pejabat perkeretaapian India sebagai peringatan kepada pengguna fasilitas kereta api untuk berhati-hati setiap saat, terlebih dalam kondisi kereta yang padat.

"Kami secara aktif melakukan kampanye untuk membuat orang-orang lebih perhatian saat hendak bepergian. Baik penumpang yang berada di atas atap atau yang berdiri di dekat pintu kereta," kata juru bicara perkeretaapian, G K Bansal.

Jaringan kereta api India memang terkenal dengan kepadatan penggunanya. Tak sedikit ini menyebabkan kecelakaan.

Bahkan pernah seorang pengguna kereta api meninggal saat melintasi rel kereta api secara ilegal atau jatuh dari kereta saking padatnya penumpang di dalam.

Laporan pemerintah tahun 2012 mengatakan, ada sebanyak 15.000 penumpang yang mengalami kecelakaan kereta api setiap tahun di India.

Dan hingga saat ini, pemerintah telah menyediakan dana sebesar 137 miliar dollar AS untuk untuk memperbaharui layanan dan infrastruktur kereta api.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di asiaone dengan judul Indian baby survives being run over by train after alighting parents lose grip of her