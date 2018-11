BRI Gelar Promo Belanja Gratis Pakai My QR Di Suzuya Medan

Kabag Ebanking and Card BRI Kanwil Medan, Fransisca Endah Kusumastuti menunjukan My QR, sebuah metode transaksi pembayaran dengan cara memindai atau scan kode QR (Quick Response)

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN-Setelah sukses menggelar event belanja gratis dengan menggunakan My Quick Response di Ranch Market Jakarta dan Surabaya pada tanggal 22 September 2018 dan 20 Oktober 2018 yang dianggap sukses, maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. kembali menggelar event serupa di Medan.

Promo yang dinamakan Shop For Free With My QR ini digelar di Suzuya Medan pada 24 November 2018 dengan dihadiri oleh Vice President Bank BRI, CEO Suzuya, serta ratusan peserta yang memeriahkan acara tersebut.

Vice President Electronic Banking, Kantor Pusat BRI, Arga Nugraha mengatakan My QR merupakan metode transaksi pembayaran dengan cara memindai atau scan kode QR () di merchant-merchant kerjasama BRI.

Ia menambahkan My QR sangat mudah untuk dilakukan isi ulang saldo (Top-Up), diantaranya melalui Unit Kerja BRI, mesin ATM BRI/Bank Lain, mesin CRM, EDC, Agen BRILink, Internet Banking, hingga Mobile Banking. My QR dapat digunakan oleh seluruh kalangan, baik dari nasabah BRI, Nasabah Bank Lain, maupun masyarakat yang unbanked.

"Seluruh kalangan dapat menggunakan My QR, jadi bukan hanya nasabah saja, masyarakat non nasabah kita juga bisa memakai My QR ini," ujar Arga.

Ia menjelaskan peluncuran My QR ini untuk pertama kalinya di Solo, kemudian dilanjutkan menuju Jakarta, Surabaya dan Medan.

Menurutbnya, antusisme masyarakat Indonesia terhadap My QR sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna yang telah mencapai lebih dari 500 ribu.

"Antusisme masyarakat dengan My QR ini sangat baik, bisa dilihat juga dari jumlah transaksi My QR hingga saat ini mencapai 3,5 jutaan, dan kita menargetkan transaksi sebanyak 5 juta transaksi hingga di akhir tahun," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Medan, Wahyu Hidayat menambahkan masyarakat yang hadir dalam Promo Belanja Gratis ini mendapatkan promo belanja hingga Rp 500 ribu selama 10 menit dengan bertransaksi menggunakan My QR.