SUV Nissan Terra Tangguh Diajak Offroad, Namun Juga Nyaman di Jalan Kota Padat

New Nissan Terra saat mejeng di Sun Plaza Medan

TRIBUN-MEDAN.com - New Nissan Terra dilengkapi beragam teknologi berkendara canggih dari Nissan Intelligent Mobility. Keunggulan ini jadi nilai lebih Nissan Terra dibandingkan dengan SUV pesaing dalam kelasnya.

“Terra hadir dengan kombinasi performa unggul dan teknologi cerdas yang mampu membantu pelanggan untuk menempuh beragam kondisi jalan dengan lebih percaya diri,” ujar Ihsan Hafirudin General Manager Sales Nissan Motor Indonesia.

New Nissan Terra merupakan SUV pertama di segmennya yang dibekali dengan fitur intellegent rear view mirror, membuat pengendara dapat melihat ke area belakang kendaraan tanpa halangan melalui monitor LCD yang terpasang.

Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan around view monitor (monitor pintar memantau keadaan sekeliling) dengan moving object detection (deteksi objek bergerak), Blind sport warning (peringatan titik buta) dan lane departure warning (peringatan pindah jalur).

SUV ini menawarkan ground cleariance tertinggi di kelasnya (225 mm). Terra dibekali mesin diesel yang mampu menghasilkan tenaga terbaik (190 ps) dan memiliki akselerasi mempuni guna memastikan pengalaman berkendara yang mulus dan kuat di segala jenis medan.

Tak hanya tampilan luar yang tangguh, new Nissan Terra pun menawarkan kabin luas dengan tampilan premium yang menghadirkan balutan kulit berwarna coklat pada jok. Kursi baris kedua dapat diatur dan dilipat dengan mudah menggunakan satu tombol yang pintar.

Teknologi canggih meredam suara mesin, angin dan jalan pun disematkan agar kabin senyap, sehingga pelanggan dapat menikmati perjalanan bersama keluarga dengan nyaman.

New Nissan Terra dapat diajak menjajal beragam medan, baik melewati jalan kota yang padat, maupun off road. Terra telah dibekali dengan hill descent control (kendali turun bukit) dan hill start assist (kendali mendaki bukit) yang akan membantu pengendara menghadapi medan menantang dengan mudah.

“Panduan penampilan luar yang tangguh, kabin yang luas dan premium, performa mesih terbaik, serta fitur-fitur cerdas dari Nissan Intelligent mobility, menghadirkan pengalaman berkendara yang aman, nyaman dan menyenangkan bersama keluarga dan kerabat. Melihat antusiasme pelanggan akan produk unggulan ini, kami optimis Terra akan disambut baik di Medan,” kata Ihsan.

Sementara itu Kepala Cabang Dealer Nissan Datsun Gatot Subroto Ariston Sinuraya menungkapkan kalau pihaknya memiliki kompetitor yang tinggi, namun demikian mereka tetap optimis dengan kehadiran Nissan Terra, pasalnya pasarnya cukup banyak dengan dukungan perkebunan di Sumatera Utara.

Kendaraan jenis Nissan Terra tetap jadi primadona. "Kami optimis mendapat pasar di Medan. Sudah banyak yang inden. Delevery diusahakan awal Desember sudah bisa mengaspal di Medan," katanya.

Kata Ariston peluncuran New Nissan Terra juga menandai langkah terbaru dalam memperkenalkan jajaran produk Nissan untuk pasar Indonesia, sebagai bagian dari rencana bisnis jangka menengah Nissan MOVE 2022 dan komitmen perusahaan untuk Indonesia.

Nissan akan terus memperkenalkan rangkaian produknya di segman yang berbeda di Indonesia termasuk SUV dan MPV terbaru.

Katanya, warga Medan dapat mengeksplorasi dan melakukan test drive untuk merasakan performa dan kenyamanan SUV terbaru Nissa di Sun Plaza dari 22-25 November 2018

New Nissan Terra ditawarkan dengan harga mulai dari 481 juta rupiah (on the road Medan), sementara pengiriman ke pelanggan akan dimuali dari kuartal ketiga di tahun fiskal 2018. Nissan menawarkan program sales menarik bagi pengunjung, seperti hadiah ekslusif, gratis biaya service dan parts sampai 50 ribu km/4 tahun, door prize dan masih ada penawaran lainnya selama acara berlangsung.