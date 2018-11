Guru Terkasih, Seluruh Murid dan Warga Desa Menangis saat Dirinya Pindah Tugas

TRIBUN-MEDAN.com-Hari ini, Minggu (25/11/2018), adalah Hari Guru Nasional.

Untuk merayakan Hari Guru Nasional ada beberapa hal yang terjadi pada hari ini.

Pertama, Hari Guru Nasional menjadi trending topic nomor satu di Indonesia per Minggu (25/11/2018) pagi di Twitter.

Kedua, Google juga turut merayakan Hari Guru 2018. Salah satunya dengan Google Doodle untuk peringati Hari Guru Nasional 2018.

Seperti yang kita tahu, guru berperan penting dalam suksesnya pendidikan di Indonesia dan negara lain.

Bahkan Nelson Mandela pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world".

Yang artinya, "Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia."

Selain itu, guru juga mendapat julukan lain, yaitu pahlawan tanpa tanda jasa.

Contohnya cerita di bawah ini. Tidak hanya membantu murid-muridnya, guru yang satu ini juga membuat kagum semua orang di kotanya.

Dilansir IntisariOnline dari thelogicalindian.com pada Jumat (2/9/2016), ada seorang guru asal India bernama Avanish Yadav.